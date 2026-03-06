Startliste: Abfahrt der Damen in Val di Fassa

Am Samstag steht in Val di Fassa (ITA) für die Damen die zweite Abfahrt des Weltcup-Wochenendes auf dem Programm. Können die ÖSV-Damen dieses Mal für eine Platz auf dem Podest sorgen? Die Startliste im Überblick.

Als erste Athletin geht um 10:45 Uhr die Tschechin Ester Ledecka auf die Piste. Direkt danach folgt mit Mirjam Puchner die erste Österreicherin. In der ersten Startgruppe folgt mit den Startnummern 10 und 11 ein ÖSV-Doppelpack aus Nina Ortlieb und Cornelia Hütter. Ariane Rädler hat die Startnummer 17.

Die weiteren ÖSV-Athletinnen sind Nadine Fest (24), Lisa Grill (32), Leonie Zegg (33), Anna Schilcher (35), Vanessa Nussbaumer (40) und Lena Wechner (43).

Bild: GEPA