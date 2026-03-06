Startliste: Riesentorlauf der Herren in Kranjska Gora

Am Samstag steht in Kranjska Gora der Riesentorlauf der Herren auf dem Programm. Die Startliste im Überblick.

Den Auftakt um 9:30 Uhr macht Marco Odermatt (SUI), direkt gefolgt vom ÖSV-Doppelpack aus Stefan Brennsteiner (2) und Marco Schwarz (3). Direkt nach der ersten Pause geht Raphael Haaser (16) ins Rennen, Patrick Feurstein folgt mit Startnummer 20.

Weitere ÖSV-Starter im RTL sind Joshua Sturm (28), Lukas Feurstein (34) und Noel Zwischenbrugger (56).

Bild: GEPA