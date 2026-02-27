Startliste: Abfahrt der Herren in Garmisch

Am Samstag steht in Garmisch-Partenkirchen die Abfahrt der Herren auf dem Programm. Die Startliste im Überblick.

Um 11:15 macht der US-Amerikaner Bryce Bennet den Anfang und stürzt sich die Piste hinunter. Wenig später folgt Daniel Hemetsberger mit der Startnummer 4 als erster ÖSV-Athlet. In der ersten Startgruppe befindet sich aus rot-weiß-roter Sicht noch Vincent Kriechmayr mit der Startnummer 14. Er geht direkt vor Olympiasieger Franjo von Almen auf die Piste.

Weiter Starter für den ÖSV sind Raphael Haaser (21), Stefan Babinsky (25), Marco Schwarz (31), Ottmar Striedinger (32) sowie die beiden Talente Andreas Ploier (46) und Vincent Wieser (47).