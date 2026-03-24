Startliste: Riesentorlauf der Frauen in Hafjell
ÖSV-Läuferin Julia Scheib wird als beste Riesentorläuferin der Saison nach dem abschließenden Bewerb am Mittwoch in Hafjell die begehrte Kristallkugel in Empfang nehmen. Den großen „Glasbecher“ wird dann wohl Mikaela Shiffrin stemmen, doch ganz fix ist der sechste Gesamtweltcupsieg des US-Skistars noch nicht. Shiffrins junge Konkurrentin Emma Aicher hat 85 Punkte zurück noch Restchancen.
Start des 1. Durchgangs ist um 09:30 Uhr. Hier ist die komplette Startliste:
#1 Alice Robinson (NZL)
#2 Thea Louise Stjernesund (NOR)
#3 Sara Hector (SWE)
#4 Camille Rast (SUI)
#5 Julia Scheib (AUT)
#6 Paula Moltzan (USA)
#7 Mikaela Shiffrin (USA)
#8 Zrinka Ljutic (CRO)
#9 Lara Colturi (ALB)
#10 Lara Della Mea (ITA)
#11 Britt Richardson (CAN)
#12 Sofia Goggia (ITA)
#13 Nina O’Brien (USA)
#14 Lena Duerr (GER)
#15 Valerie Grenier (CAN)
#16 Emma Aicher (GER)
#17 Wendy Holdener (SUI)
#18 Stephanie Brunner (AUT)
#19 Asja Zenere (ITA)
#20 Mina Fuerst Holtmann (NOR)
#21 A.J. Hurt (USA)
#22 Nina Astner (AUT)
#23 Vanessa Kasper (SUI)
#24 Estelle Alphand (SWE)
#25 Laura Pirovano (ITA)
#26 Anna Trocker (ITA)
#27 Kira Weidle-Winkelmann (GER)
