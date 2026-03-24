Startliste: Slalom der Männer in Hafjell
Im letzten Männer-Slalom der Saison kündigt sich im Rennen um die Kristallkugel ein Krimi an. Atle Lie McGrath hat 41 Zähler auf einen euphorisierten Riesentorlauf-Champion Lucas Pinheiro Braathen auf der Habenseite. Auch Clement Noel (+77) und Henrik Kristoffersen (+99) haben noch theoretische Chancen.
Start des 1. Durchgangs ist um 10:30 Uhr. Hier ist die komplette Startliste:
#1 Henrik Kristoffersen (NOR)
#2 Loic Meillard (SUI)
#3 Paco Rassat (FRA)
#4 Clement Noel (FRA)
#5 Timon Haugan (NOR)
#6 Atle Lie McGrath (NOR)
#7 Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
#8 Eduard Hallberg (FIN)
#9 Michael Matt (AUT)
#10 Tanguy Nef (SUI)
#11 Eirik Hystad Solberg (NOR)
#12 Fabio Gstrein (AUT)
#13 Victor Muffat-Jeandet (FRA)
#14 Linus Strasser (GER)
#15 Armand Marchant (BEL)
#16 Alex Vinatzer (ITA)
#17 Steven Amiez (FRA)
#18 Tommaso Sala (ITA)
#19 Daniel Yule (SUI)
#20 Albert Popov (BUL)
#21 Oscar Andreas Sandvik (NOR)
#22 Dominik Raschner (AUT)
#23 Samuel Kolega (CRO)
#24 Laurie Taylor (GBR)
#25 Marco Schwarz (AUT)
#26 Giuliano Fux (SUI)
