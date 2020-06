Statistik zeigt: Das sind die “besten Bayern” der letzten zehn Jahre

Sky Experte Didi Hamann hat nach dem 4:2-Erfolg in Leverkusen vom “besten FC Bayern der letzten zehn, 15 Jahre” geschwärmt. Sky Sport wirft einen Blick auf die Historie und zeigt, welche Bayern-Mannschaft statistisch gesehen die beste der vergangenen zehn Jahre war.

Hansi Flick und der FC Bayern sind derzeit nicht aufzuhalten. Der deutsche Rekordmeister hat unter Flick 23 von 26 Pflichtspiele gewonnen und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Bislang führte Pep Guardiola diese Rangliste mit 21 Siegen in den ersten 25 Spielen an.

Heynckes knapp hinter Flick

Sky Experte Didi Hamann glaubt sogar, dass ”sie möglicherweise die besten Bayern sind, die wir in den letzten zehn, 15 Jahren gesehen haben”. Neben der beeindruckenden Spielweise belegen auch die Zahlen die Aussage von Hamann. Denn Flick hat sowohl den besten Punkte- als auch den besten Toreschnitt aller Bayern-Trainer seit 2009. Konkreter gesagt: Mit Flick holen die Bayern 2,6 Punkte im Schnitt und schießen 3,3 Tore pro Partie*.

Zwei starke Werte, an die seine Vorgänger nicht rankommen. Jupp Heynckes holte in seiner zweiten Amtszeit beim FCB 2,59 Punkte im Schnitt und liegt damit nur knapp hinter Flick – genauso wie in der Statistik der erzielten Tore (2,8). Selbst die glorreichen Triple-Bayern fuhren in der Saison 2012/13 im Schnitt weniger Punkte (2,41) als die aktuelle Bayern-Mannschaft ein.

Einzig im Hinblick auf die Defensive ist die Flick-Truppe statistisch gesehen noch nicht spitze. Aktuell kassieren die Münchner 0,7 Tore pro Spiel, unter Heynckes (2011 bis 2013) und Guardiola waren es etwas weniger (0,6).

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen in den verbleibenden vier Bundesliga-Spielen entwickeln. Auch unter Heynckes und Guardiola spielte der FCB einen offensiv starken und zugleich erfolgreichen Fußball, doch Stand jetzt erleben wir derzeit die beste Bayern-Mannschaft der vergangenen zehn Jahre.

Am Ende werden jedoch nicht die Zahlen, sondern die errungenen Titel ausschlaggebend sein.

*Quelle: OPTA (Zahlen basieren auf Bundesliga-Spiele)

Beitragsbild: Imago