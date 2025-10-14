Statt Olympia: ÖSV-Biathlet Leitner beendet Karriere

Der österreichische Biathlet Felix Leitner hat vor der Olympiasaison sein Karriereende bekanntgegeben.

Der dreifache Juniorenweltmeister stand im Weltcup als Dritter und zweifacher Zweiter dreimal auf dem Podest. „Viele Tage wurden zu den besten, weil ich mit meinen besten Menschen Momente erleben und feiern konnte. Lachen, weinen, staunen und genießen“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram. Leitner war heuer aus dem ÖSV-Kader gefallen und bereitete sich individuell vor.

Laut „Kronen Zeitung“ unterzog er sich vor ein paar Wochen einer Bandscheiben-Operation. „Es hat zuletzt schlichtweg keinen Spaß mehr gemacht, mir wurde auch die Freude genommen“, wurde Leitner zitiert. Olympia wäre sich nach dem Eingriff „nicht mehr ausgegangen“.

(APA).

