Stecher und Bieler haben Medaillen-Erinnerungen an Trondheim

Die vor 28 Jahren bisher einzigen nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim haben für Österreichs Team mit zwei Bronzemedaillen eine magere Ausbeute gebracht. Neben Skispringer Andreas Goldberger von der Normalschanze hat das Team der nordischen Kombinierer Rang drei erreicht. Damals als Athleten mit vor Ort waren der jetzige ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher sowie Christoph Bieler, aktueller ÖSV-Cheftrainer in der Kombination. Im Bronze-Team stand der Tiroler aber nicht.

Der damals 19-jährige Bieler verpasste wegen einer Magen-Darm-Erkrankung den Einzelbewerb und musste fortan trotz dann wieder guter Trainingsleistungen für die Mannschaftskonkurrenz dem nachnominierten Robert Stadelmann den Vortritt lassen. Mit ihm als Schlussläufer gab es eben Bronze. Bei all der Enttäuschung erinnert sich der heute 47-Jährige aber auch gerne zurück. „Ich war fasziniert vom Volk der Norweger, von der Begeisterung für den nordischen Skisport“, meinte Bieler im APA-Gespräch.

Im Bronze-Team standen außer Stadelmann auch Bielers Cheftrainer-Vorgänger Christoph Eugen, Felix Gottwald sowie Stecher. „Es war die erste Medaille für den österreichischen Skiverband in der Nordischen Kombination seit längerer Zeit“, erinnerte sich der Steirer bzw. Wahl-Tiroler. Tatsächlich hatte es davor nur Team-WM-Gold 1991 im Val di Fiemme gegeben. „Es hat sehr, sehr viel zusammengepasst, es war ein gutes Team. Ich habe das nach wie vor gut in Erinnerung“, sagte Stecher.

Stecher vor WM: „Wird Enthusiasmus pur“

Der ebenfalls 47-Jährige kann sich auch gut an eine tolle Kulisse und viele Zuschauer erinnern. „Das war für uns einzigartig. Man kann sich auf Enthusiasmus pur gefasst machen bei der norwegischen Bevölkerung. Die Leute leben den Sport insgesamt. Neue Sportstätten, alles am neuesten Stand. Wenn man diese neuen Gebäude anschaut, wo auch eine Fußballhalle drinnen ist, ist es unglaublich schön, was für den Sport gebaut worden ist. Das ist sicher auch sehr nachhaltig. Es sind auch schöne Schanzen“, betonte Stecher.

(APA) Foto: GEPA