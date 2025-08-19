Stehend K.o.! Brügge überrollt Rangers nach 20 Minuten

Salzburg-Bezwinger Club Brügge schießt sich nach nur 20 Minuten im Playoff-Hinspiel bereits für die Ligaphase der Königsklasse warm!

Die Belgier gehen mit einem frühen Doppelschlag von Romeo Vermant (3.) und Jorne Spileers (7.) auswärts in Glasgow in Führung. In der 20. Minute schließt Innenverteidiger Brandon Mechele, in seinem 500. Spiel für Club Brügge, aus rund 22 Metern ins lange Eck sehenswert zur frühen 3:0-Führung ab.

Die Tore der ersten 20 Minuten:

0:1 – Romeo Vermant (3.)

0:2 – Jorne Spileers (7.)

0:3 – Brandon Mechele (20.)

Bild: Imago