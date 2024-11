Angreifer Leon Grgic hat das Interesse des TSV Hartberg geweckt. Der Youngster von Sturm Graz steht beim steirischen Nachbarn hoch im Kurs, wie Hartberg-Trainer Manfred Schmid in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis verrät.

„Er ist ein interessanter Spieler. Und ich kenne auch die Kontakte zwischen Sturm und Hartberg. Da ist es sicher möglich, dass wir den ein oder anderen Spieler holen“, sagte Schmid. Eine Kontaktaufnahme mit Grgic hat es aber noch nicht gegeben: „Stand jetzt habe ich mit ihm noch nicht gesprochen. Er ist ein Spieler, der bei uns auf der Liste steht.“

Hartberg und Sturm haben in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich zusammengearbeitet. Spieler wie Amadou Dante, Ivan Ljubic oder zuletzt Christoph Lang wechselten allesamt auf Leihbasis von Graz nach Hartberg und konnten dort den nächsten Entwicklungsschritt in ihrer Karriere machen. Bei Grgic könnte bereits im Winter eine Leihe nach Hartberg anstehen.

Beeindruckender Grgic-Auftritt gegen WSG Tirol

Grgic gilt mit gerade einmal 18 Jahren als große Sturm-Hoffnung in Österreich und hinterließ in dieser Saison bereits auf höchster Profiebene in der ADMIRAL Bundesliga eine erste Duftmarke.

Beim 4:2-Erfolg in der 5. Runde gegen die WSG Tirol wurde Grgic beim Stand von 1:2 aus Sicht der Grazer eingewechselt. Nur drei Minuten später glich der Youngster das Spiel aus und legte wenig später den Treffer zum 3:2 nach. Sturm gewann die Partie am Ende mit 4:2 (>>zu den VIDEO-Highlights).

Matchwinner Grgic nach dem Sieg gegen WSG Tirol im Sky-Interview

Neben dem eindrucksvollen Auftritt in der Bundesliga, bewies Grgic in der 2. Liga (vier Tore in acht Spielen) sowie in der Youth League (vier Tore in vier Spielen) seinen Torriecher. Auch beim jüngsten U19-Länderspiel des ÖFB-Teams gegen Kosovo in der EM-Qualifikation erzielte der 1,98 Meter große Stürmer einen Treffer.

Schmid lobt Hartberg-„Juwel“ Hoffmann

Doch die Hartberger haben mit Marco Hoffmann auch ein Stürmer-Talent in den eigenen Reihen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz am vergangenen Wochenende erzielte der 20 Jahre alte Mittelstürmer als Joker den später Anschlusstreffer und gleichzeitig auch sein Premierentor in der Bundesliga.

VIDEO: Hoffmann trifft gegen Sturm Graz

„Ich bin sehr zufrieden mit seinen Leistungen. Er ist sehr klar vor dem Tor und hat einen richtig guten Abschluss. Er hat ein Riesenpotenzial. Da haben wir ein richtiges Juwel bei uns. Da müssen wir viel mit ihm arbeiten. Er hat mir schon letzte Woche Dinge angeboten, wo ich mir gedacht habe, dass er jetzt so weit ist, dass man ihn reinhauen kann“, sagte Hartberg-Trainer Schmid.



Hoffmann nach Premierentor im Sky-Interview

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #241 mit Manfred Schmid

Bild: GEPA