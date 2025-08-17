Steinlechner fällt in Kopenhagen weiter zurück

Maximilian Steinlechner hat die Danish Golf Championship in Kopenhagen auf Platz 53 beendet.

Dem Tiroler misslang am Sonntag auch die Schlussrunde, mit einer 76 sowie einem Gesamtergebnis von 288 Schlägen (4 über Par) verlor der 25-Jährige noch 16 Plätze. Steinlechner war als Halbzeitvierter ins Wochenende gekommen, dort agierte er – offenbar angeschlagen – zu fehlerhaft. Es siegte der Engländer Marco Penge (16 unter). Lukas Nemecz und Matthias Schwab hatten den Cut verpasst.

