Steinlechner schafft in Südafrika den Cut

Golfer Maximilian Steinlechner hat bei den mit 1,5 Mio. Dollar dotierten South African Open den Cut gemeistert. Der Tiroler ließ in Durban einer starken 67er-Runde am Freitag eine 72 folgen und hält mit 139 Schlägen (5 unter Par) in den Top 40. Das reichte für den Sprung ins Preisgeldwochenende. Dieses hat Matthias Schwab verpasst, der Steirer bilanzierte mit Runden über 75 und 68 bei 143 Schlägen (1 unter Par) und lag damit außerhalb des Cuts.

Die zweite Runde konnte am Freitag wegen Verzögerungen vom Vortag nicht fertiggespielt werden und wird erst am Samstag beendet. Schwab konnte das Aus trotz einer starken Vorstellung am Freitag dennoch nicht verhindern. Der Schladminger hat damit heuer bei bisher fünf Starts vier Mal den Cut verpasst. Der 25-jährige Steinlechner ist in Durban am Start, weil er im Jänner ein Turnier der Sunshine Tour nahe Johannesburg gewonnen hatte.

Ein selten gesehenes Kunststück gelang dem Engländer Dale Whitnell, der an einem Tag gleich zweimal ein Hole-in-One anschreiben konnte. Auf der Tour gelang dies davor nur dem Australier Andrew Dodt bei den Nordea Masters in Stockholm 2013.

