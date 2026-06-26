Stejskal, Anselm & Co.: WSG Tirol klärt Personalfragen

Die WSG Tirol hat mehrere Abgänge bekanntgegeben. Adam Stejskal, Yannick Vötter, Tobias Anselm, Thomas Geris und Paul Schermer werden künftig nicht mehr für die Wattener auflaufen. Bei weiteren Spielern, deren Verträge mit Saisonende ausgelaufen sind, ist die Zukunft noch offen.

Torhüter Adam Stejskal verlässt den Verein nach drei Jahren. Der Tscheche war 2022 von Red Bull Salzburg gekommen und entwickelte sich in Wattens zum Stammspieler. Seine sportliche Zukunft ist derzeit noch offen.

Yannick Vötter wechselt zum Zweitligisten SKU Amstetten. Der 21-jährige Offensivspieler kam 2022 aus der Akademie Tirol zur WSG und absolvierte insgesamt 36 Bundesligaspiele.

Anselm & Schermer gehen in die 2. Liga

Auch Tobias Anselm setzt seine Karriere in der 2. Liga fort. Der 26-jährige Stürmer, der in zwei Stationen für die WSG spielte, schließt sich dem First Vienna FC an.

Thomas Geris verlässt die Wattener ebenfalls. Der 23-jährige Linksverteidiger kam zunächst zu den Juniors und spielte später auch für die Profis. Er wechselt zum FAC.

Torhüter Paul Schermer wird die WSG ebenfalls verlassen. Der 22-Jährige war zuletzt bei den Juniors im Einsatz und hatte dort Anteil am Aufstieg und Meistertitel. Seine sportliche Zukunft ist noch nicht geklärt.