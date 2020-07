Stephan Auer verlässt den SK Rapid nach fünf Jahren

via

Der SK Rapid Wien gibt den Abgang von Stephan Auer bekannt. Der Vertrag wird nach fünf Jahren nicht mehr verlängert.

2015 kam Auer aus der Südstadt zum SK Rapid feierte sein Pflichtspieldebüt unter dem damaligen Cheftrainer Zoran Barisic und stand in seiner ersten Saison u.a. beim legendären 3:2-Auswärtssieg bei Ajax in Amsterdam in der Startelf.

Personalnews: Der Vertrag mit Stephan #Auer wird nach fünf Jahren nicht mehr verlängert. Wir bedanken uns bei unserer Nummer #24 für 132 Pflichtspieleinsätze im grün-weißen Trikot. #SCR2020https://t.co/lZSTujV2HG — SK Rapid (@skrapid) July 27, 2020

Insgesamt brachte es der mittlerweile 29-Jährige auf 132 Pflichtspieleinsätze (103 Bundesliga, 18 ÖFB-Cup und 11 Europapokal) für Rapid, dabei konnte er drei Treffer (alle im Juli und August 2017) erzielen.

