Stimme ab! Wer steigt am Samstag ab?
Mit Sky X das Duell um den Abstieg am Samstag in der ADMIRAL Bundesliga live streamen!
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Die TORPARADE der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2025/26
Hoff Thorup nach Derbypleite: „Zweite Hälfte war nicht gut genug“
HIGHLIGHTS | SK Rapid – Austria Wien | 31. Runde
„Unglaublich geschlossene Mannschaftsleistung“: Helm über emotionalen Derbysieg
Katzer nach Derby-Enttäuschung: „Stachel sitzt tief“
Kann Hartberg Havel halten? Korherr: „Wir werden nicht schwach“
Sturm zumindest Vizemeister – Ingolitsch: „Riesensache für uns!“
Alaba zu Salzburg? Mann bezieht Stellung
Vallci: „Man merkt eine Verunsicherung“
Jungwirth: „Ziel für den heutigen Tag erreicht“
Bild: GEPA