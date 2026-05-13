Stimme ab! Wer steigt am Samstag ab?

Die 32. und damit letzte Runde der Bundesliga-Saison 2025/26 steht auf dem Programm und auch im Tabellenkeller ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

Während die SV Ried bereits in der 30. Runde den Klassenerhalt fixieren konnte, haben sich am vergangenen Wochenende auch der WAC, Altach und die WSG Tirol gerettet. Damit bleiben vor dem Saisonfinale nur noch zwei Teams übrig, die den Gang in die 2. Liga antreten können: Schlusslicht Blau-Weiß Linz und der GAK.

Blau-Weiß Linz benötigt drei Punkte

Für die Linzer ist die Ausgangslage klar: Im direkten Duell mit den Grazern zählt am Sonntag zuhause nur ein Sieg. Nur mit drei Punkten würde Blau-Weiß noch ans rettende Ufer springen und den GAK im letzten Moment überholen. Die Unterstützung im eigenen Stadion könnte dabei zum entscheidenden Faktor werden.

Der GAK hingegen reist mit der besseren Ausgangsposition nach Oberösterreich. Den Steirern reicht bereits ein Remis, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Nach einer nervenaufreibenden Saison will das Team den letzten Schritt setzen und den Abstieg aus eigener Kraft verhindern.

Wer rettet sich am letzten Spieltag? Schafft Blau-Weiß Linz die späte Wende oder bleibt der GAK in der Bundesliga?