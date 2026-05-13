Stimme ab! Wer wird am Sonntag Meister?

Der 32. und letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 steht auf dem Programm und weder der Titel noch der Abstieg sind entschieden.

Der LASK möchte nach dem Triumph im ÖFB-Cup auch die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach 1965 klarmachen. Dafür reicht den Linzern am Sonntag schon ein Remis auswärts bei Austria Wien. Die Form dafür stimmt bei den Oberösterreichern. Sie konnten die letzten drei Spiele allesamt gewinnen.

Der amtierende Meister Sturm Graz empfängt zur selben Zeit den SK Rapid. Die Steirer müssen gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Veilchen hoffen. Immerhin gelang dem Team von Fabio Ingolitsch am vergangenen Wochenende nach fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein 4:2-Erfolg gegen Hartberg. Die Hütteldorfer hingegen mussten sich zuhause im 350. Wiener Derby mit 0:2 der Austria geschlagen geben. Kann Sturm Graz den dritten Titel in Folge einfahren?

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Bild: GEPA