Fünf Bundesliga-Profis dabei: Der ÖFB-WM-Kader von Peter Pacult

Teamchef Ralf Rangnick wird am kommenden Montag (18. Mai) den endgültigen ÖFB-Kader für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgeben.

Im Vorfeld der Bekanntgabe wird kräftig über mögliche Überraschungen und Streichkandidaten diskutiert – am Montag hat der ÖFB einen Großkader mit 53 Spielern genannt, die Namen der Akteure allerdings nicht veröffentlicht. 26 Spieler dürfen im endgültigen Aufgebot stehen, auch die Sky-User:innen können ihr Wunschaufgebot wählen.

Im Zuge der bevorstehenden Kadernominierung hat auch Sky-Experte Peter Pacult seinen Wunschkader zusammengestellt. Mit Nikolas Polster (Wolfsberger AC), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Sascha Horvath und Sasa Kalajdzic (LASK) sowie Elias Havel (TSV Hartberg) setzt der 66-Jährige auf fünf Spieler aus der ADMIRAL Bundesliga.

Der ÖFB-WM-Kader von Peter Pacult

(Red.)

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