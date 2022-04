Stimmen: Erste Reaktionen nach der WM-Gruppenauslosung

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es in Katar in der Vorrunde mit Spanien, Japan und Costa Rica oder Neuseeland zu tun. Die Reaktionen auf die Gruppengegner.

Hansi Flick (Deutscher Nationaltrainer): „Spanien, das ist schon der Hammer. Da muss ich mit Lothar noch mal drüber sprechen. Es ist eine spannende und interessante Gruppe, die Aufgaben sind nicht so einfach. Wir haben uns aber viel vorgenommen. Wir müssen schauen, dass wir uns durchsetzen. Man kann hier keine leichte Gruppe bekommen, alle haben ihren Reiz, das hat man gesehen. Wir sind happy, werden von Anfang an da sein müssen. Wir wollen so weit kommen wie möglich, am besten ins Finale.“

Manuel Neuer (Kapitän Deutschland): „Es war klar, dass wir aus Topf eins einen starken Gegner bekommen würden. Wir haben negative Erinnerungen, aber so etwas passiert uns nicht zweimal. Wir sind guter Dinge, ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Es sind alles ernstzunehmende Gegner. Wir müssen auf der Höhe sein. Wir haben uns bei den jüngsten Turnieren nicht mit Ruhm bekleckert und wollen das wieder gutmachen.“

Luis Enrique (Nationaltrainer Spanien): „Leicht, oder? Leicht! Mit Deutschland? Haha. Okay: Es wird schön, das ist eine großartige Gruppe mit einem großartigen Rivalen. Wir werden das genießen. Es ist eine WM, und die spielt man nicht so oft.“

Hamann warnt vor Japan

Ex-Kapitän und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger: „Das ist eine gute Gruppe für uns, das hätte auch schwieriger kommen können. Das erste Spiel mit Japan ist ein gutes erstes Spiel. Costa Rica wird sich qualifizieren, davon gehe ich aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gegen Spanien war es ein schwarzer Tag unserer Nationalmannschaft. Spanien hat sich kontinuierlich verbessert, sie haben eine unglaubliche Qualität in ihren Reihen. Sie haben eine gute Mischung aus Routiniers und jüngeren Spielern. Da kommt einiges auf uns zu, aber wir können sie natürlich schlagen. Spanien ist ein richtiger Brocken, wir werden uns streiten um den ersten Platz.“

Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Dietmar Hamann: „Durchaus machbar. Spanien ist für mich natürlich einer der Favoriten. Sie haben bei der letzten EM schon sehr guten Fußball gespielt. Eine junge Mannschaft – die werden noch mal ein Stück weit weiter und besser sein im Winter. Wir haben es geschafft, den Afrikanern im letzten Topf aus dem Weg zu gehen. Mit Neuseeland oder Costa Rica sind wir, glaube ich, ganz gut bedient. Machbar – aber die Japaner darf man natürlich nicht unterschätzen. Man hat es bei der letzten WM gesehen, als wir gegen Südkorea verloren haben. Also: nichts unterschätzen, aber es hätte schlimmer kommen können! (…) Ich geh schon davon aus, dass die Brust, bis es losgeht, wieder so breit ist und wir die Japaner im ersten Spiel schlagen.“

Robert Lewandowski (Polen): „Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko! Wir sehen uns im November. Ich kann es kaum erwarten.“

Harry Kane (England): „Es ist immer spannend zu sehen, wen wir in der Gruppe erwischen! Am Eröffnungstag zu spielen, wird auch unglaublich sein.“

