Stöger: „Verstehe nicht, wieso Mbappe nicht von Anfang an spielt“

Für Sky Experte Peter Stöger ist der Einsatz von PSG-Superstar Kylian Mbappe schleierhaft. Der junge Franzose wurde aufgrund einer vorhergehenden Verletzung erst in der 57. Minute beim Stand von 0:1 für Carlos Soler eingewechselt und wirkte topfit.

„Wenn ich ihn hier sprinten sehe, wie er an allen vorbei gesprintet ist, dann frage ich mich, wenn einer 40 Minuten spielen kann (…), verstehe ich nicht, wieso er dann nicht von Beginn an spielt. Wir reden nicht von zehn Minuten, wir sprechen von fast einer ganzen Hälfte. Dann kann er auch beginnen“, so Stöger über die Entscheidung von PSG-Trainer Christophe Gaultier.

„Es ist ein Topspiel, ein total wichtiges Spiel für Paris auch in der Phase und dann sehe ich, was der Unterschiedsspieler ausmacht – und er beginnt nicht. Und spielt aber 40 Minuten. Ich habe nicht erkennen können, dass er mal langsamer geworden ist, dass er zurückgezogen hat, bei der 100-prozentigen Chance war ein Sprint über 50 Metern dabei, wo er an den Gegnern vorbeigesprintet ist. Ich habe in keiner Situation gesehen, dass da ein Restrisiko herrscht, dass er dann Monate ausfällt“, mokkiert Stöger.

Analyse: Ohne Mbappe – Mit Mbappe: Der Unterschiedsspieler bei Paris