„Stolz & dankbar“ – Die Reaktionen nach Englands EM-Triumph

Englands Frauen haben sich am Sonntag zum zweiten Mal Europas Fußballkrone aufgesetzt.

Im EM-Finale in Basel entzauberten die Titelverteidigerinnen vor 34.203 Zuschauern im ausverkauften St. Jakob-Park in einer Neuauflage des WM-Endspiels 2023 die favorisierten spanischen Weltmeisterinnen im Elfmeterschießen mit 3:1 (1:1,1:1,0:1).

Das sind die wichtigsten Reaktionen nach dem Spiel.

Alle Stimmen nach dem EM-Finale

Sarina Wiegman (England-Trainerin): „Das Wort Team beschreibt genau, wer wir sind. Ich bin so stolz auf das Team und die Betreuerinnen. Besonders auf dem Feld, mit all den Herausforderungen, die wir hatten. Vom ersten Spiel an war es richtig hart. Es war Chaos, und das erste Spiel zu verlieren und dann Europameister zu werden, ist unglaublich.“

Chloe Kelly (England-Stürmerin): „Ich bin einfach so wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Ich bin so dankbar, hier stehen zu können. Ich hoffe, dass ganz England rauskommt und mit uns feiert.“

Hannah Hampton (England-Torfrau): „Dieses Team ist unglaublich. Wir haben im ganzen Turnier gezeigt, dass wir von einem Rückstand zurückkommen können. Wir haben diesen Biss. Wir machen einfach weiter und haben das heute auch getan.“

(APA)

Bild: Imago