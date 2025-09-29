Strafsenat gibt Sperre für Wiesinger bekannt

Der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga hat Austria-Verteidiger Philipp Wiesinger nach der Roten Karte gegen Rapid für ein Spiel gesperrt.

Wiesinger hatte beim 3:1 der Violetten am Sonntag als letzter Mann Rapids Janis Antiste gefoult. Der Innenverteidiger fehlt der Austria damit im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz.

HIGHLIGHTS | SK Rapid – FK Austria Wien | 8. Runde

Bild: GEPA