via

via Sky Sport Austria

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Rapids Denso Kasius für zwei Spiele gesperrt.

Der Rechtsverteidiger war im Wiener Derby gegen die Austria am Sonntag (3:3) nach einem überharten Tackling mit Rot vom Platz geflogen. Kasius verpasst damit die Partien der Meistergruppe beim LASK am kommenden Sonntag sowie drei Tage später gegen Salzburg. Im ÖFB-Cupfinale gegen Sturm Graz am 30. April ist der Niederländer wieder spielberechtigt.

(APA)/Bild: GEPA