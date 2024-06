Straka bei US-Open-Auftakt am Spitzenfeld dran

Golf-Profi Sepp Straka ist gut in die 124. US Open gestartet (heute ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Golf – streame mit dem Sky X-Traumpass). Der Wiener rangierte nach Abschluss seiner ersten Runde am Kurs 2 im Pinehurst Resort & Country Club mit even Par auf dem geteilten 16. Platz und liegt somit in Lauerstellung für ein Topergebnis.

Der Nordire Rory McIlroy und Patrick Cantlay aus den USA übernahmen zum Auftakt die Führung beim dritten Major-Turnier des Jahres. Sie benötigten für den Par-70-Platz 65 Schläge.

Straka lieferte am Donnerstag bei seiner vierten US-Open-Teilnahme ein konstantes Spiel ab und erzielte zwei Birdies, musste aber auch zwei Bogeys hinnehmen. Mit der 70er-Runde teilte sich der 31-Jährige den 16. Rang unter anderem mit den US-Topspielern Collin Morikawa und Xander Schauffele sowie Brooks Koepka. Straka schaffte 2019 mit Rang 28 sein bisher bestes US-Open-Resultat. In den vergangenen beiden Jahren verpasste Österreichs Nummer eins jeweils den Cut. Dass die Form des Weltranglisten-18. aktuell aber stimmt, unterstreichen sieben Top-16-Resultate in den vergangenen neun PGA-Turnieren.

McIlroy zeigte am Eröffnungstag in einem Flight mit Schauffele und US-Superstar Scottie Scheffler keine Nerven, sondern eine fehlerfreie Leistung und verzeichnete fünf Birdies. „So wie ich heute gespielt habe, wie ich den Ball geschlagen habe, wie ich zurechtgekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass mein Score ziemlich verdient ist“, freute sich der 35-Jährige. Er nährte damit die Hoffnung auf seinen fünften Majorsieg, der letzte liegt bereits zehn Jahre zurück.

Für Scheffler lief es unterdessen nicht ganz nach Wunsch. Der Weltranglisten-Erste liegt mit 71 Schlägen (1 über Par) auf Platz 34. „Ich habe nicht sehr gut geschlagen, gechipt oder geputtet. Aber ansonsten habe ich gut gespielt“, bilanzierte der 27-Jährige selbstironisch. Nur zu einer 74 und Rang 86 reichte es für Tiger Woods bei seinem vierten Saisonauftritt.