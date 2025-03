Golf-Profi Sepp Straka hat am dritten Tag des PGA-Turniers The Players Championship in Florida eine 71er-Runde (1 unter Par) gespielt und liegt nun auf dem geteilten achten Platz.

Der Österreicher ging mit gesamt fünf Schlägen Rückstand auf den führenden J.J. Spaun in den Sonntag. Der US-Amerikaner hat nur einen Schlag Vorsprung auf seinen Landsmann Bud Cauley, der am Samstag eine 66er-Runde ablieferte.

(APA)/Bild: Imago