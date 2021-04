via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer Runde von eins unter Par in die Texas Open der PGA-Tour in San Antonio gestartet.

Mit 71 Schlägen benötigte der Austro-Amerikaner zwei weniger als Bernd Wiesberger. Während das österreichische Duo bereits zurück im Clubhaus war, hatte der Großteil des stark besetzten Feldes seine Auftaktrunde noch gar nicht begonnen.

(APA) / Bild: Imago