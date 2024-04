Straka jagt weiter Masters-Bestmarke – Woods fällt weit zurück

Sepp Straka ist beim Masters in Augusta weiter auf Kurs, sein bisher bestes Ergebnis im National Golf Club zu toppen. Der Wiener spielte am Samstag eine 74er-Runde und hielt vor dem Schlusstag bei gesamt zwei über Par. Eine rabenschwarzen Tag erwischte Golf-Legende Tiger Woods, der 82 Schläge (zehn über Par) benötigte.

Straka kämpfte sich nach einem schlechten Beginn zurück. Der 30-Jährige geriet mit zwei Bogeys auf den Bahnen drei und vier in Rückstand, holte die Schlagverluste aber auf den Löchern 8 und 13 auf. Nach weiteren Bogeys auf der 15 und der 18 brachte er zwei über Par ins Clubhaus. Der Austro-Amerikaner lag damit rund um Rang 20 und hatte am Sonntag eine gute Chance, seine bisherigen Masters-Ergebnisse (30. und 46.) zu unterbieten.

Woods fällt weit zurück

Fünffacher Masters-Sieger Woods, der am Vortag mit seinem 24. Cut einen Masters-Rekord aufgestellt hatte, strauchelte richtig. Der 48-Jährige fabrizierte auf den ersten neun Löchern drei Bogeys und zwei Doppel-Bogeys und musste auch auf den letzten vier Bahnen vier Schlagverluste hinnehmen. Mit einer Runde zehn über Par fiel Woods fast ans Ende des Felds zurück.

Der Topfavorit und souveräne Weltranglisten-Leader Scottie Scheffler sowie seine US-Landsleuten Bryson DeChambeau und Max Homa, der nach zwei Tagen ex aequo in Führung gelegen waren, hatten wie weitere Sieganwärter ihre Samstag-Runde noch nicht beendet.

Die Organisatoren gaben am Samstag bekannt, dass vom Gesamtpreisgeld in Höhe von 20 Millionen Dollar der Sieger einen Rekord-Scheck in Höhe von 3,6 Mio. Dollar erhält.

