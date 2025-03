Golfprofi Sepp Straka hat die Valspar Championship in Palm Harbor auf Platz 28 abgeschlossen.

Der gebürtige Wiener machte am Sonntag bei dem mit 8,7 Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier in Florida mit einer 68er-Runde von drei unter Par noch 21 Positionen gut. Den Turniersieg sicherte sich der Norweger Viktor Hövland, der am Schluss neun Schläge weniger als Straka benötigte.

(APA) / Artikelbild: Imago