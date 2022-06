via

Golf-Profi Sepp Straka ist mit eins unter Par gut in das mit zwölf Millionen Dollar dotierte Memorial-Turnier im US-Bundesstaat Ohio gestartet.

Der Austro-Amerikaner benötigte am Donnerstag in Dublin 71 Schläge, womit er sich vorläufig im ersten Drittel des hochkarätig besetzten PGA-Feldes einreihte. Zahlreiche Spieler hatten ihre Auftaktrunde am späten Donnerstagabend (MESZ) noch nicht beendet.

