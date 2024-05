Nach seinem achten Rang bei der Wells Fargo Championship in Charlotte hat sich Österreichs bester Golf-Profi Sepp Straka in der Weltrangliste um vier Plätze an die 21. Stelle verbessert.

Wenige Tage vor Beginn der PGA Championship, dem zweiten Major-Turnier des Jahres, führt Masters-Sieger Scottie Scheffler aus den USA das Ranking vor Rory McIlroy an. Strakas bisher beste Platzierung war übrigens der 17. Platz.

(APA) / Artikelbild: Imago