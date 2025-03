Straka zur Halbzeit in Florida in Lauerstellung

Golfprofi Sepp Straka belegt zur Halbzeit der Valspar Championship in Palm Harbor den geteilten 14. Platz.

Der 31-jährige Wiener spielte am Freitag (Ortszeit) in Florida wie schon zum Auftakt eine 70er-Runde und ist mit insgesamt zwei unter Par in Schlagdistanz zur Spitze. Der in Führung liegende US-Amerikaner Jacob Bridgeman hat beim mit 8,7 Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier einen Vorsprung von vier Schlägen auf den Weltranglisten-Elften Straka.

(APA) Foto: Imago