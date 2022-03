Stranzl kritisiert ÖFB-Profis nach WM-Playoff-Aus: „Das Nationalteam ist nicht nur Franco Foda“

Sky-Experte und Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Stranzl hat den scheidenden Teamchef Franco Foda nach dem Verpassen der WM in Schutz genommen und vielmehr den Spielern eine große Mitverantwortung für das Scheitern im WM-Playoff gegeben.

„Das Nationalteam ist nicht nur der Teamchef, nicht nur Franco Foda allein. Da gehören auch die Spieler dazu, da muss man auch sie in die Verantwortung nehmen“, sagte Stranzl im Sky-Podcast DAB | Der Audiobeweis.

„Die Mannschaft konnte die Leistung, die sie am Anfang unter Foda gebracht hat, nicht mehr bestätigen und die Euphorie nicht mitnehmen. Da nehme ich den Trainer gar nicht so mit rein. Als Trainer in der Nationalmannschaft hast du immer nur eine begrenzte Zeit, gewisse Dinge zu formen. Am Ende sind die Spieler dafür verantwortlich, wie sie sich auf dem Platz präsentieren und für Stimmung im Land sorgen“, so Stranzl weiter.

Besonders vom Auftritt im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Wales (1:2) zeigte sich Stranzl enttäuscht. „Wenn man sich die Interviews der Spieler vor dem Wales-Spiel angehört hat, dass es für viele vielleicht die letzte Chance auf eine WM ist und man dann das Spiel sieht, dann prallen da zwei Welten aufeinander. Die Leistung auf dem Platz hat nicht das widergespiegelt, was vorher kommuniziert wurde“, fand Stranzl deutliche Worte.

