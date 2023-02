Stranzl über ÖFB-Spiele in Hütteldorf: „Man sieht, wie kleinkariert man in Österreich denkt“

via

via Sky Sport Austria

Der 56-fache ÖFB-Teamspieler Martin Stranzl hat sich in der Causa „Nationalteam im Rapid-Stadion“ in der 177. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ dazu geäußert. Neben der Befürwortung dieser Idee von Ralf Rangnick, kritisiert er das Denken in Österreich und würde eine Modernisierung des Happel-Ovals begrüßen.

In der letzten Woche schlug die Aussage von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, im Bezug auf das österreichische Nationalteam im Rapid-Stadion, große Wellen. Der 64-Jährige offenbarte seinen Wunsch, die ÖFB-Auswahl im Allianz Stadion spielen zu sehen. In Persona von Martin Stranzl hat er in Österreich einen berühmten Befürworter gefunden. „Das 30.000-Zuschauerstarke Stadion kann für eine vernünftige Stimmung sorgen.“, sagte der gebürtige Burgenländer.

Die ablehnende Haltung der Rapid-Anhänger und der Anrainer dem Projekt gegenüber ist dem ehemaligen Innenverteidiger allerdings aufgefallen, die er jedoch nicht teilt: „Hier sieht man, wie kleinkariert man in Österreich wieder denkt, denn es gäbe durchaus einen Mehrwert, wenn Länderspiele dort stattfinden würden.“

Im aktuell oft ausgewähltem Stadion des österreichischen Nationalteams, nämlich dem Wiener Ernst-Happel-Stadion, haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Probleme offenbart. „Wenn das Happel-Stadion voll ist, gibt es schon eine coole Atmosphäre. Man hat aber in den letzten Jahren gesehen, welche Probleme auf die Veranstalter immer wieder zukommen. Deswegen wäre eine Modernisierung bzw. eine modernere Arena wünschenswert“, äußerte sich Stranzl zur Diskussion rundum das größte Stadion Österreichs. Nicht nur ihm, sondern vielen Fußballfans ist in den letzten Jahren allerdings aufgefallen, dass die Umsetzung dieses Projekts nicht sehr einfach ist und noch eine Zeit auf sich warten lässt.

DAB | Der Audiobeweis Folge #177 mit Martin Stranzl

(Red.)/Bild: GEPA