Streckenrekord! Piastri fliegt zur Pole beim Katar-GP
Oscar Piastri hat sich in einem dramatischen Qualifying beim Großen Preis von Katar die Pole Position gesichert und ein weiteres Ausrufezeichen im Titelkampf der Formel 1 gesetzt.
Der australische McLaren-Pilot fuhr im letzten Versuch mit Streckenrekord an die Spitze und startet am Sonntag (17.00 Uhr live auf Sky und im Stream mit Sky X) vor dem WM-Führenden Lando Norris (England/McLaren) und Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull).
Wenn Norris das Rennen gewinnt, hat er den Titel sicher. Auf der schnellen Strecke in Lusail bei Doha ist das Überholen schwierig, daher kommt dem Startplatz eine enorme Bedeutung zu.
Derzeit führt Norris die WM mit 22 Punkten Vorsprung auf Piastri und 25 auf Verstappen an. Im Sprint am Samstagnachmittag war er Dritter geworden. Den Sieg dort holte Piastri, Platz vier ging an Verstappen.
Debakel für Hamilton
Für Lewis Hamilton wurde das Qualifying zum nächsten Debakel. Der Rekordweltmeister belegte im Ferrari nur den 18. Platz, erneut war bereits nach dem ersten Teil des Qualifyings Schluss.
Im Sprint war es für ihn ähnlich schlecht gelaufen, dort landete der Brite als 17. klar außerhalb der Punkteränge.
(SID)/Bild: Imago