Streif-Trainings am Dienstag und Donnerstag

Die beiden Trainings für die Ski-Weltcupabfahrten der Männer im Rahmen der Hahnenkammwoche in Kitzbühel sind für Dienstag und Donnerstag geplant. Jeweils 11.30 Uhr sind auch die Beginnzeiten der Rennen am Freitag (Kitzbühel-Abfahrt) und Samstag (Hahnenkamm-Abfahrt). Am Sonntag geht auf dem Ganslernhang der Slalom in Szene (10.30/13.30).

Die Arbeiten auf der Streif schreiten voran, der Zustand ist laut Organisatoren „hervorragend“. Die Strecke wird mit dem Sprühbalken behandelt. Tickets für die Rennen sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und können auch an den Renntagen nur online erworben werden.

(APA)

Bild: GEPA