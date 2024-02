Stripfing verpflichtet ehemaligen Bayern-Profi

Der ehemalige Profi des FC Bayern München, Gianluca Gaudino, verstärkt ab sofort Zweitligist SV Stripfing. Zuletzt war der 27-Jährige vereinslos. Bis Sommer 2023 spielte Gaudino bei FC Lausanne-Sport in der Schweizer Challenge League. Gaudino unterschrieb beim SV Stripfing einen Vertrag bis zum Saisonende.



Gaudino wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und debütierte 2014 unter Pep Guardiola bei den Profis. Mit dem FC Bayern wurde Gaudino zweimal deutscher Fußballmeister. 2016 folgte eine Leihe zum FC St. Gallen in die Schweizer Super League. Ein Jahr später wechselte er in die Serie A zu Chievo Verona.

Seine bisher erfolgreichste Zeit verbrachte Gianluca Gaudino beim BSC Young Boys, für den er 79-mal auflief. Mit den Bernern konnte Gianluca dreimal den Meistertitel sowie einen nationalen Pokalsieg feiern.

Nach seinem Engagement bei den Young Boys folgten die Stationen SV Sandhausen, SCR Altach (14 Bundesligaspiele im Frühjahr 2022) und eben zuletzt FC Lausanne-Sport. Im letzten halben Jahr, trainierte Gianluca Gaudino mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern, um sich fit zu halten.

Artikelbild: Imago