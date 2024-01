Strittiges Tor rettet Luton Punkt im Kellerduell gegen Burnley

Luton Town knöpft Burnley im Kellerduell der Premier League einen Punkt ab, holt ein spätes 1:1 und hält damit weiterhin den Anschluss an einem Nicht-Abstiegsplatz.

Burnley geht in der ersten Hälfte durch den Schweizer Zeki Amdouni in der 36. Minute in Führung, Joker Carlton Morris kann in der 95. Minute zum 1:1-Endstand einnetzen.

Doch das Tor von Morris wird durch eine strittige Aktion eingeleitet. Lutons Elijah Adebayo checkt mit seinem Körper Burnley-Torhüter James Trafford und verhindert, dass Trafford die Flanke abfängt. Dadurch kommt Morris zum Kopfball, den er aus sechs Metern ins leere Tor bringen kann.

Bild: Imago