Strolz Österreichs Fahnenträger bei Schlussfeier

Der zweifache Olympiamedaillengewinner Johannes Strolz wird Österreichs Delegation bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntag in Peking als Fahnenträger ins Vogelnest-Stadion in Peking führen. Der Vorarlberger Skirennläufer gewann Gold in der Kombination und Silber im Slalom und hat am Samstag im Teambewerb die Chance auf eine weitere Medaille.

Das Österreichische Olympische Komitee hält vor den letzten Bewerbstagen bei 17 Medaillen (6 Gold/7 Silber/4 Bronze), damit sei man „natürlich sehr zufrieden“, sagte Präsident Karl Stoss in seiner Abschluss-Pressekonferenz. „Damit lassen wir große Sportnationen hinter uns. Wenn wir in den Top Ten bleiben, wäre das ein riesiger Erfolg.“

(APA) / Bild: GEPA