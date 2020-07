Struber ist zum zweiten Mal in Folge “Trainer der Runde”

Gerhard Struber hat mit dem FC Barnsley das Unmögliche möglich gemacht. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen hielt Struber mit dem FC Barnsley die Klasse. Als Anerkennung wurde Struber nun zum zweiten Mal in Folge zum “Trainer der Runde” ausgezeichnet.

Die letzten beiden Spiele waren allerdings nichts für schwache Nerven. Die drei Punkte wurden in beiden Matches erst in der Nachspielzeit gesichert. Am vorletzten Spieltag schoss Ex-Admira-Kicker Patrick Schmidt in der 93. Minute das erlösende 1:0. In der letzten Runde gelang gegen den FC Brentford der Siegtreffer in der 91. Minute. Patrick Schmidt leistete den Assist zum Siegtreffer.

Die Struber-Tabelle unterstreicht die gute Arbeit, die der Ex-WAC-Trainer in England leistet. Seit dem 17. Spieltag steht Struber an der Seitenlinie des englischen Zweitligisten. Wertet man die Tabelle ab diesem Zeitpunkt, so nimmt die Struber-Elf mit elf Siegen, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen mit Rang 13 einen gesicherten Mittelfeldplatz ein.

Im “Team der Runde” befinden sich mit Jack Walton und Callum Styles zwei Struber-Schützlinge.

Bild: Getty