Struber-Nachfolger gesucht: Barnsley blitzt in Hoffenheim ab

Der englische Zweitligist FC Barnsley ist nach dem Abgang von Gerhard Struber auf der Suche nach einem neuen Coach. Nun fragten die “Tykes” in Hoffenheim an – und erhielten eine Absage.

Konkret soll sich der Championship-Verein um TSG-U19-Trainer Marcel Rapp bemüht haben. Rapp zeigte zum Ende der letzten Bundesliga-Saison auf, als Hoffenheim unter seiner Regie mit drei Siegen in vier Spielen doch noch einen Europa-League-Fixplatz erreichte. So gelang in der letzten Runde auch ein 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund, ehe er für die laufende Saison an Neo-Cheftrainer Sebastian Hoeneß übergab.

Wie transfermarkt.at jedoch berichtet, erachtet der Hoffenheim-Nachwuchsbetreuer den Wechsel nach England derzeit noch nicht als richtigen ersten Schritt und wird zumindest vorübergehend beim Verein aus Baden-Württemberg bleiben.

Murray übernimmt “Österreicher-Filiale” interimistisch

Damit ist der Arbeitgeber der ÖFB-Legionäre Dominik Frieser, Michael Sollbauer und Patrick Schmidt weiterhin auf der Suche nach einem neuen Coach. Derzeit trainert Assistenztrainer Adam Murray wieder die derzeitigen Tabellen-21. Murray hat Barnsley bereits vor der Verpflichtung Strubers interimistisch betreut.

