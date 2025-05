Struber patzt mit Köln im Aufstiegsrennen

Der 1. FC Köln mit Trainer Gerhard Struber hat auf seiner holprigen Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga erneut Punkte liegen lassen – Jahn Regensburg aber vorzeitig in die 3. Liga geschickt. Das Team von Gerhard Struber kam gegen das Schlusslicht nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verlor seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga an den Hamburger SV.

Vor 50.000 Fans im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion konterte Regensburgs Noah Ganaus (76.) die Kölner Führung durch Tim Lemperle (59.). Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt Köln nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz drei – und hat auswärts beim 1. FC Nürnberg und zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern noch zwei schwierige Aufgaben zu bewältigen.

Struber: “Sehr viele enttäuschte Gesichter gesehen“

„Die Leute sind natürlich enttäuscht“, sagte Geschäftsführer Christian Keller bei Sky. Nach dem Abpfiff gab es laute Pfiffe für den Kölner Auftritt. Doch Keller forderte, dass „sich mal jeder besinnt“, denn „wir stehen trotzdem auf einem Aufstiegsplatz“. Das sah auch Kapitän Timo Hübers so: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir reden, als würden wir im Abstiegskampf stecken. Es sind noch zwei Spiele, wir haben eine gute Ausgangsposition, aber wir müssen uns straffen.“

