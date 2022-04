Struber siegt mit New York gegen New England

Die von Trainer Gerhard Struber betreuten New York Red Bulls haben am Samstag in der Major League Soccer (MLS) einen 1:0-Sieg bei New England gefeiert.

Die Red Bulls sind nach dem dritten Saisonerfolg in der Eastern Conference hinter Philadelphia Union Zweiter. Das Team aus Pennsylvania setzte sich 2:0 gegen Charlotte FC durch, wo Christian Fuchs durchspielte. Ercan Kara unterlag mit Orlando City SC 2:4 gegen Los Angeles, der Österreicher (bis 83.) steuerte den Assist zum 1:1 bei.

