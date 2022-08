Stürmerduell vor der 5. Runde: Ljubicic & Højlund im „Ankick“-Vergleich

In der fünften Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SK Sturm Graz den LASK. In diesem Duell treffen zwei der Top 4 Torjäger aufeinander (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!) Die Stürmer Marin Ljubicic (LASK) und Rasmus Højlund (SK Sturm) stehen beim aktuellen Spieltag von „Ankick – Der Sky Sport Austria Fusßballmanager“ im Fokus.

Zwei Neuzugänge sind in den jeweiligen Offensivreihen derzeit das Um und Auf beider Teams und fallen dabei durch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten auf. Die bisherigen Leistungen werden auch beim Öffnen der „Ankick“-App schnell deutlich.

In der noch jungen Saison konnten beide schon zeigen, was sie können. Der 19-jährige Højlund erzielte in 4 Runden bereits drei Tore. Er befindet sich zurzeit auf Platz 8 mit 1.215 Punkten in dem für „Ankick“ relevanten Sky Sport Player Index.

1.451 Punkte: Ljubicic auf Platz 3

Noch besser ist sein kroatischer Kontrahent platziert: Ljubicic liegt mit 1.451 Punkten auf Platz 3 nach Prica (WSG Tirol) mit 1.470 Punkten und Teixeira (Austria Lustenau) mit 1.458 Punkten. In seinen 283 Einsatzminuten erzielte er 6 Tore, 4 davon im Spiel gegen den Wolfsberger AC.

Auf welchen Stürmer setzt ihr in eurem Team?? Meldet euch jetzt bei „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ an!

Der Linzer glänzt nicht zuletzt dank seiner Tore in der Offense-Statistik. In der Duels-Wertung liegt er aufgrund seiner geführten und gewonnenen Zweikämpfe vorne.

Trotz dem Punktevorsprung führt Ljubicic nicht in allen Kategorien. So kann Højlund die Kategorien „Teamplay“ und „Fairplay“ für sich entscheiden.

(Red.)/Beitragsbild: GEPA