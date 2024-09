Sturm-CL-Gegner Lille holt Ex-Barça-Profi zurück

OSC Lille fixiert die Rückkehr eines ehemaligen Barcelona-Profis: Andre Gomes unterschreibt beim Champions-League-Gegner des SK Sturm Graz einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Der portugiesische 2016-Europameister stand zuletzt beim FC Everton unter Vertrag. Bereits in der Saison 2022/23 wurde Gomes zu LOSC ausgeliehen – nun folgt die Rückkehr als fixer Kaderspieler. Lille ist im Dezember Sturms sechster CL-Gegner in der anstehenden Ligaphase.

Abschied aus Europa! Depay findet offenbar neuen Klub

Der niederländische Nationalstürmer und Ex-Barcelona-Profi Memphis Depay hat sich indes nach Angaben von ESPN mit dem brasilianischen Spitzenteam Corinthians auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der 30-Jährige soll einen Zweijahresvertrag mit dem Klub aus Sao Paulo abschließen, hieß es. Er wird voraussichtlich nächste Woche in Brasilien eintreffen und den Corinthians-Fans vor dem Copa-Brasil-Spiel gegen Juventude am Donnerstag offiziell vorgestellt werden.

Nachdem Depay von 2021 bis 2023 in 22 Spielen für den FC Barcelona 13 Tore erzielt hatte, wechselte er in der vergangenen Saison zu Atletico Madrid, wo er in zwölf Spielen neun Tore erzielte.

