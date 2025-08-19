Sturm-Duell verlegt: WSG gibt Testspiel für Samstag bekannt

Aufgrund der CL-Playoff-Teilnahme des SK Sturm ist die Bundesligapartie zwischen den Grazern und der WSG Tirol auf Anfang Dezember verlegt worden. Um weiter im Spielrhythmus zu bleiben, hat der Tabellenvierte aus Tirol ein Testspiel am Wochenende fixiert.

Wie die Wattener bekannt gaben, ist der saudische Zweitligist Al-Ula FC am Samstag im Gernot Langes Stadion zu Gast. Anpfiff der Partie gegen die WSG Tirol ist um 15:30 Uhr.

Gernot Langes Stadion in Wattens: Baubeginn im Frühjahr?

Bild: GEPA