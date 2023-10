Sturm-Erfolg trotz Chancenwucher – Ilzer: „Müssen das Spiel bis zur 70. Minute entscheiden“

Sturm-Trainer Christian Ilzer zeigte sich nach dem 1:0-Sieg bei Rakow in der Europa League grundsätzlich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und spricht im Sky-Interview von einer „reifen Leistung und einem verdienten Sieg“.

Dennoch sparte der Sturm-Trainer auch nicht mit Kritik an der mangelhaften Chancenverwertung seiner Mannschaft. Die Schlussphase sei „unnötig nervenaufreibend gewesen“, so Ilzer. „Wir haben sechs Topchancen und müssen bis zur 70. Minute das Spiel entscheiden. Hintenraus ist es unnötigerweise spannend, weil wir vorher das Tor machen müssen“, sagte Ilzer.

Insgesamt 18 Schüsse gaben die Grazer in Richtung Tor des polnischen Meisters ab, sechs davon aufs Ziel.

Lob für die Defensive

Auch wenn es vorne nicht zu mehr als einem Treffer reichen sollte, so stand beim Vizemeister aus Österreich zumindest hinten wie so oft in dieser Saison die Null.

Die Defensivleistung seiner Elf hob der Sturm-Coach daher auch positiv hervor. In der Druckphase von Rakow haben sein Team „top verteidigt im Zentrum und nahezu nichts zugelassen“.