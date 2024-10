Sturm fordert Sporting: Die Champions League heute live auf Sky

Sturm gegen Sporting CP heute ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass die UEFA Champions League live streamen)

Zudem unter anderem Real Madrid – Dortmund, Juventus – Stuttgart und Paris Saint Germain – PSV Eindhoven live bei Sky

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Julian Baumgartlinger und Andreas Herzog

am Dienstag mit den Sky Experten Julian Baumgartlinger und Andreas Herzog Mit dem Sky X-Traumpass die UEFA Champions League live streamen!

Am heutigen Dienstag trifft der SK Sturm Graz mit Sporting Lissabon auf einen alten Bekannten aus der letzten Europa League Saison. Damals konnte Sporting beide Duelle gegen die Grazer für sich entscheiden. Dieses Mal möchte Sturm die drei Punkte zu Hause behalten und nach zwei Niederlagen den ersten Sieg in der Champions League Saison einfahren. Ob ihnen das gelingt oder ob Sporting doch erneut triumphieren kann, sehen Sky Zuseher:innen ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich empfängt Real Madrid im Bernabeu den BVB, der momentan die Tabelle der neuen Ligaphase anführt. Die Madrilenen wollen nach der Niederlage am letzten Spieltag gegen Lille wieder drei Punkte einfahren, um weiterhin gute Chancen auf den direkten Aufstieg zu wahren. Die Dortmunder wollen nach einer 7:1 Gala gegen Celtic an ihrer starken Form anknüpfen und auch in Madrid drei Punkte mitnehmen. Wer die Neuauflage des Finales vom Vorjahr für sich entscheiden kann, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partien AC Milan – FC Brügge und AS Monaco – Roter Stern Belgrad, sowie ab 20:50 Uhr Juventus Turin – VfB Stuttgart, FC Arsenal – Shaktar Donezk, Paris-Saint Germain – PSV Eindhoven, Aston Villa – FC Bologna und FC Girona – Slovan Bratislava. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Der 3. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

AC Milan – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 3

AS Monaco – Roter Stern Belgrad live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

SK Sturm Graz – Sporting Lissabon mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

Real Madrid – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 3

Juventus Turin – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 4

FC Arsenal – Shakhtar Donezk live auf Sky Sport Austria 5

Paris Saint-Germain – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 6

Aston Villa – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 7

FC Girona – Slovan Bratislava live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

