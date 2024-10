Rückblick vor Revanche: Sturms EL-Pleiten gegen Sporting

Die dritte Champions-League-Runde im Zeichen der Revanche: Der SK Sturm Graz empfängt mit Sporting Lissabon einen letztjährigen Europa-League-Gruppengegner (HEUTE LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!) – und hat mit dem portugiesischen Traditionsteam gleich zwei Rechnungen offen.

Die Grazer unterlagen im Vorjahr in beiden Duellen und erzielten dabei nur einen Treffer. Während Österreichs Doublesieger zuhause nur knapp mit 1:2 unterlag, wurde Sturm im abschließenden Auswärtsspiel mit 0:3 klar besiegt. Aufgrund von Atalantas Schützenhilfe durfte sich das Team von Coach Christian Ilzer dennoch mit dem Umstieg in die Conference League trösten.

Im Hinspiel mussten sich die Steirer nach einer tapferen Vorstellung gegen die favorisierten Portugiesen am Ende verdient mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Für Sporting war es damals hingegen im siebenten Pflichtspiel der erste Sieg in Österreich.

William Böving, der im Vorjahr vor allem auf internationaler Bühne als Torjäger glänzte, hatte Sturm ganz zur Freude der 13.517 Zuschauer im Stadion in Führung (58.) gebracht. Doch Viktor Gyökeres (76.) und Ousmane Diomande (84.) mit einem abgefälschten Schuss drehten spät die Partie.

Im Rückspiel ergriff Sporting von der ersten Sekunde an die Initiative. Immer wieder versuchten die Grazer durch schnelles Umschaltspiel gefährliche Situationen zu kreieren, doch die Sporting-Abwehr konnte die Angriffe von Sturm über die gesamte Spieldauer abwehren.

In der 39. Minute musste Sturm den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nach einer Hereingabe von Matheus Reis kam Viktor Gyökeres zum Ball und traf zur 1:0-Führung von Sporting. Nach der Pause konnte Sporting nach einer Ecke nachlegen und in der 60. Minute durch Goncalo Inacio per Kopf erhöhen. Nur zehn Minuten später sorgte Inacio erneut nach einer Ecke mit dem 3:0 für den Schlusspunkt.

Diesmal kommt Sporting nicht nur mit der Erinnerung an die beiden Erfolge, sondern auch mit einer beeindruckenden Saisonbilanz nach Klagenfurt: In der Liga gewann Sporting bislang alle acht Partien und steht klar an der Tabellespitze. Auch in der CL ist Sporting nach einem 2:0-Sieg gegen OSC Lille sowie einem 1:1-Remis gegen PSV noch unbesiegt.

