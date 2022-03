Sturm-Geschäftsführer Sport Schicker über Kaderplanung: „Haben für die nächste Saison schon eine gute Basis geschaffen“

Der Geschäftsführer Sport des SK Sturm Graz, Andreas Schicker, war am Montagabend zu Gast bei „Dein Verein – Double Check“. Dort sprach der 35-Jährige u.a. über Neuzugang Rasmus Höjlund , die Ziele in der Meistergruppe und Pläne für die kommenden Jahre.

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport Sturm Graz):

…über das Steirerderby gegen Hartberg: „Das ist schon ein sehr schöner Sieg für uns in der Steiermark. Es wohnen ja sehr viele Spieler aus Hartberg in Graz, so trifft man sich auch immer wieder. Von dem her ist es jetzt wieder klar, wie alles aussieht. Es war aber schon ein Arbeitssieg. Wegen des Führungstreffers und wie wir das Spiel ab der 60. Minute bestritten haben, war es auch ein hochverdienter Sieg.“

…über Rasmus Höjlund und Vergleich mit Yeboah: „Den Rasmus Höjlund hatten wir schon sehr lange im Blick und im Fokus, weil wir vorbereitet waren auf einen möglichen Kelvin Yeboah Transfer. Dass es so schnell so gut funktioniert, ist natürlich großartig. Man muss es aber trotzdem richtig einordnen. Der Bursche ist 19 Jahre alt und da werden auch mal andere Zeiten kommen, wo er nicht mit so einer Regelmäßigkeit trifft. Wie er sich aber in der Mannschaft zurechtfindet und wie er spielt, zeigt schon, dass er einen sehr weiten Weg gehen kann.“

…über die Ziele in der Meistergruppe: „Wir müssen den Grunddurchgang mal ordentlich abschließen, damit wir eine gute Position dann für die Meistergruppe haben. Dann schauen wir mal welche Mannschaften dabei sind. Natürlich wäre es schön in einer Gruppenphase zu spielen. Das hat heuer dem Verein sehr gutgetan nach 10 Jahren wieder mal in Europa dabei zu sein. Und man hat auch eine enorme Entwicklung von den jungen Spielern in den schwierigen Spielen gesehen. Es wäre sehr schön, wenn wir das in der nächsten Saison auch wieder schaffen würden.“

…über die Kaderplanung: „Wir haben für die nächste Saison schon eine gute Basis geschaffen. Nur ganz wenige Verträge laufen aus. Von dem her können wir zuversichtlich in die Zukunft schauen.“

…über Jakob Jantscher: „Beim Jakob ist das so, dass der Vertrag im Sommer 23 ausläuft. Wir werden uns mal in den nächsten Monaten zusammensetzen. Es gab jetzt auch immer wieder mit dem Berater Kontakt. Es herrscht zwischen uns ein gutes Verhältnis und dann werden wir auch sicher eine gute Lösung finden.“

…über die Ausrichtung in den kommenden Jahren: „Wir haben vor eineinhalb Jahren einen Weg begonnen, der sehr schnell funktioniert hat und genau in dieser Tonart soll es auch weitergehen. Es ist der einzige richtige Weg, dass man junge Spieler vermehrt auch aus der eigenen Akademie einbaut und junge Spieler dazuholt, die man auch wieder verkauft. Wenn man es dann noch schafft, regelmäßig in Europa vertreten zu sein, dann sind wir sehr gut unterwegs.“

…über das Duell gegen Ried in Runde 22: „Es wird definitiv im Innviertel, wenn wir raufkommen, keine Geschenke geben. Wir werden Vollgas geben, weil jeder Punkt zählt.“