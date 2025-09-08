Sturm gibt Defensivspieler nach Belgien ab

Verspäteter Abgang bei Sturm Graz: Die Grazer verleihen Emran Soglo in die belgische Liga zu SV Zulte Waregem.

Der Linksverteidiger, der erst im Winter von Olympique Marseille zu den Grazern gestoßen ist, wird zunächst für die kommende Saison verliehen. Zudem besitzen die Belgier laut den Grazern auch eine Kaufoption auf den englischen Defensivakteur. In Belgien trifft Soglo unter anderem auf ÖFB-Legionär Tobias Hedl.

Parensen: „Spielpraxis“ für Soglo

Soglo absolvierte bislang nur drei Einsätze für die erste Mannschaft des österreichischen Meisters und kam vorrangig in der 2. Liga zum Einsatz. „Emran Soglo kam im Winter nach einer längeren Phase ohne Spielpraxis zu uns. Er hat sich kontinuierlich an das Niveau der Mannschaft herangearbeitet und konnte sein großes Potenzial phasenweise zeigen. Die Leihe nach Belgien soll Emran nun nutzen, um sein Leistungsvermögen durch Spielpraxis auf hohem Niveau dauerhaft abzurufen“, erklärt Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen per Aussendung.

