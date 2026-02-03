Sturm-Goalie Khudyakov fällt mehrere Wochen aus

Bittere Nachricht für den SK Sturm! Stammtorhüter Daniil Khudyakov hat sich im Cup-Viertelfinale gegen den SCR Altach eine Muskelverletzung im Hüftbereich zugezogen und wird nun mehrere Wochen ausfallen, wie die Grazer am Dienstag Vormittag vermelden.

Der Sturm-Keeper verletzte sich in der zweiten Hälfte der Verlängerung, nachdem das Wechselkontingent verbraucht wurde, musste Rückkehrer Jusuf Gazibegovic für die letzten Cup-Minuten das Tor hüten. Khudyakov soll in Kürze mit der Reha beginnen.

„Diese Verletzung ist sehr ärgerlich – Daniil hat im noch jungen Frühjahr hervorragende Leistungen gezeigt und und seine Rolle als Nummer 1 ausgezeichnet ausgefüllt. Wir sind allerdings zuversichtlich, dass er uns schon bald wieder zur Verfügung stehen wird und haben in der Zwischenzeit vollstes Vertrauen in Matteo Bignetti, der am Beginn der Saison jschon gezeigt hat, dass er absolut bereit für seine Einsätze ist“, so Geschäftsführer Sport, Michael Parensen, über die Verletzung des Russen.

Bild: GEPA